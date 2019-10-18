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Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı

GÜNCEL 18.10.2019, 20:22
Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

#güler #ABD
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