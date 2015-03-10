Gül’e doktor gelin geliyor

ABDULLAH ve Hayrünnisa Gül çifti cumartesi günü sessiz sedasız Bursa’ya geldi. Gül, aslen Kayserili olan ve Bursa’da tekstil işleri yapan Abdullah Karadere’nin hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan kızı Zehra Ayşe Karadere’yi oğlu Ahmet Münir Gül’e istedi. Karadere ailesinin merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi Gümüşkent Sitesi’ndeki evlerinde gerçekleşen törende, söz yüzüklerini de Abdullah Gül taktı. Zehra Karadere’nin okulda kurulan Hacettepe Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu’nun başkanı olduğu ve bu yıl Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının beklendiği belirtildi.