Gülay Hançer’in sevgilisi ünlüymüş

28 Şubat 2015 Cumartesi 21:23
ŞARKICI Gökhan Keser’in, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasından elenen Gülay Hançer’le 2 yıldır beraber olduğu ortaya çıktı. Survivor’ın eski yarışmacısı şarkıcı Gökhan Keser’in sürpriz aşkı ortaya çıktı. Gökhan Keser’in geçen hafta ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasından elenen Gülay Hançer’le 2 yıldır beraber olduğu ortaya magazin gündemine bomba gibi düştü. Keser’in geçen yaz çekilen tatil görüntülerinde mükemmel fiziğiyle dikkat çeken sevgilisi Hançer, 32 yaşında ve Viyana doğumlu. Yarışmada güzelliğiyle büyük beğeni toplayan ve erkek takipçilerinin “Tam evlenilecek kadın” yorumunu yaptığı Hançer’in elenmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 20:24