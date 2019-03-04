Gübre yapımını öğrendiler

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Programı kapsamında 4 yıldır faaliyet gösteren Obaköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte eko team öğrencileri ile mutfak atıkları değerlendirilerek doğal gübre üretildi. Öğrencilere kompostun tanımı, hangi malzemelerden kompost olabileceği, hangi tür malzemelerin kompostun çürüme hızını etkilediği ve komposta koyulmaması gerektiği hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Yapılan bu çalışma ile atık azaltım ve geri dönüşüm konularına dikkat çekildi.

Obaköy İlkokulu eko team öğrencilerinin de aktif bir şekilde katıldığı etkinlikte, çocukların evlerinden topladıkları mutfak atıkları ve bahçe atıklarıyla kompost yapımı gerçekleştirildi. Hazırlanan kompost Orman Haftası kapsamında kamkat (kumkuat) fidanı dikiminde kullanılmak üzere çürümeye bırakıldı. Kompostun oluşumunu takip etmek üzere haftada bir kez olmak üzere toplamda iki kez kontrollerinin yapılacağı ve üç haftanın sonunda fidan dikimi için kullanılabilecek durumda olacağı belirtildi. Faaliyet sonrasında Alanya Obaköy İlkokulu eko team öğrencilerine tohum kalemlerden hediye edilerek etkinlik sonlandırıldı.

