GSM operatörlerine tatile gittiğiniz şehir ve otelleri devlete bildirme zorunluluğu getiriliyor

CUMHURİYET'TEN Mustafa Çakır'ın haberine göre 2020’de Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak düzenlemeyle, cep telefonu operatörleri müşterisinin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek. Bu durum, özel hayatın gizliliğini ihlal tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan, programda dikkat çeken diğer bazı noktalar şöyle:

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda ürünler için vergisel teşvik uygulanacak.

'Vergilendirmeye yönelik mekanizmalar çoğaltılacak'