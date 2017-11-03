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Grup Abdal üyeleri mahkemelik oldu... 'Menajerimizi dövdü'

Halk müziği parçalarını kendi tarzıyla yorumlayan Grup Abdal, 2011 yılında grubun solisti Haluk Tolga İlhan ile yollarını ayırdı. İlhan da bunun ardından önce grubun isminin patentini aldı, grubun diğer üyeleri hakkında dava açınca da kimlikte isminin önüne 'Abdal'ı ekletti. Açılan dava Kasım 2016'da grubun diğer üyelerinin lehine sonuçlandı ancak sorun yine bitmedi. İlhan 28 Ekim'de İzmir'de grubun menajeri Erhan Taş'ın gözünü yumrukladı. Göz çukuru kırılan ve ameliyat olması gereken Taş, İlhan hakkında suç duyurusunda bulundu

Grup Abdal üyeleri mahkemelik oldu... 'Menajerimizi dövdü'

Halk müziği parçalarını kendi tarzıyla yorumlayan Grup Abdal, 2011 yılında grubun solisti Haluk Tolga İlhan ile yollarını ayırdı. İlhan da bunun ardından önce grubun isminin patentini aldı, grubun diğer üyeleri hakkında dava açınca da kimlikte isminin önüne 'Abdal'ı ekletti. Açılan dava Kasım 2016'da grubun diğer üyelerinin lehine sonuçlandı ancak sorun yine bitmedi. İlhan 28 Ekim'de İzmir'de grubun menajeri Erhan Taş'ın gözünü yumrukladı. Göz çukuru kırılan ve ameliyat olması gereken Taş, İlhan hakkında suç duyurusunda bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 15:10
Grup Abdal üyeleri mahkemelik oldu... 'Menajerimizi dövdü'
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YAŞADIĞI saldırıyla ilgili konuşan Erhan Taş, 28 Ekim'de sanatçı İlkay Akkaya'nın konseri nedeniyle İzmir'de olduklarını belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Otele giriş yapmıştık, lobideydik. 14.30 sıralarında Haluk Tolga İlhan geldi. Bizim ekipten birini tanıyormuş. Ekibimizden bir arkadaşımız gidip selam verdi. Beni gösterdiğini gördüm. Kapının önünde telefonla konuşuyordum. Peşimden gelmiş. Arkamdan seslendi, telefonu kapatınca dönüp yanına gittim. 'Sen benim arkamdan konuşuyormuşsun' dedi. Gözümde güneş gözlüğü vardı. Vurabileceği aklımdan geçmedi. Ne olduğunu anlamadan yumruk attı. Kalabalık toplanınca kendini haklı çıkarmak için küfür ettiğimi söyledi. Sonra otelin karşısındaki bir mekana sığındı. Polis çağırdık ama onlar gelmeden kaçtı. Organizatörü de uyarmıştım böyle bir durum olabileceği ile ilgili. Bana böyle saldırdıktan sonra konsere çıktı."

Cumhuriyet'in haberine göre Taş, göz çukurunda kırık olduğunu ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağını ifade ederek, "Görme yetimde bir sıkıntı yok ama gözümü yukarı aşağı hareket ettiremiyorum. Sağ gözüm ile sol gözüm arasında orantısızlık var" dedi.

Grubun kurucusu Ali Ekber Kayış da, 2011'de grubun bilinir olduğunu ve albüm yayınladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"İlk 3 şarkımızı sosyal medyada yayınladık. İlgi gördü. 2011 Ocak ayında da albüm yayınladık. 1 ay sonra tartışma sebebiyle solist olan Haluk Tolga İlhan ile yolumuzu ayırdık. O günün ertesinde grubun ismiyle ilgili patent başvurusunda bulunmuş. Biz de dava açtık kendisine. 3-4 yıl sürdü, sonunda biz kazandık. Dava devam ederken şansı olmadığını görünce 'İsmimi kullanarak konser yapıyorum' demek için Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak kimlikteki isminin önüne 'Abdal'ı ekletmiş. Davayı kazandıktan sonra bu ismi kullanarak konser vermemesi için kendisine ihtar çekildi, ancak o devam etti."

"Pink Floyd'dan ayrılan üyeler isimlerinin önüne Pink Floyd diye eklemiyor" diyen Kayış, şöyle devam etti:

"İlk dönemlerde çok fazla konserimizi engelledi. Belediye etkinliklerimiz ve özel etkinliklerimiz iptal oldu. Hatta organizatörlere bile dava açtı. Sosyal medya hesaplarımızı kapattırdı. YouTube kanalımızı kapattırıp, videolarımızı sildirtti. Abdal ismini gruba koyan benim. Haluk Tolga İlhan 'Şah-ı Merdan' gibi isimler önermişti. Bu ismi koyan olmama rağmen bana yasaklanması garip. 4-5 yıl boyunca bunu kullanamadım. Şimdi albüm sürecindeyiz, bu isimle devam edeceğiz. Karşı dava da açacağız."

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Son Güncelleme: 03.11.2017 15:20
Anahtar Kelimeler:
MahkemeGrup Abdal
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