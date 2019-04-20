Grip Eylem Planı hazırlandı: Seyahat yasağı, seyyar hastane, uzaktan eğitim

DÜNYA çapında bir grip salgını çıkması durumunda hayata geçirilecek ‘Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nın ayrıntıları şöyle:

İŞYERLERİ DE KAPATILABİLİR

"Türkiye’de bölgeler arası yayılımı geciktirmek ve etkin bir aşıya ulaşana kadar zaman kazanmak üzere gereken tedbirler alınacak. Hastalığın atak hızı, devamsızlıklar ve iş gücü kayıpları göz önüne alınarak, gerektiğinde eğitime ara verilmesi ve işyerlerinin kapatılması Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte değerlendirilecek. Kurumlarda hastalık nedeniyle devamsızlıklar ve işgücü kayıpları değerlendirilecek. Seyyar hastaneler kurulacak. Hastane ziyaretleri kısa tutulacak. Gerektiğinde seyahat kısıtlaması getirilebilecek.

UZAKTAN EĞİTİM VERİLEBİLİR

Talep doğrultusunda sağlık eğitimi alan öğrenciler görevlendirilecek. Eğitim kurumlarında pandemi dönemi için temizlik ihtiyacının karşılanmasına yönelik personel ve malzeme teminine destek sağlanacak. Yabancı dil tercüman desteği hazır bulundurulacak. Teknolojik imkânlar kullanılarak (kısa mesaj, e-posta, internet siteleri, sosyal medya) kişilere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için altyapılar hazırlanacak. Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda uzaktan eğitimin sürdürülmesi için gerekli kararlar alınacak. Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda pandemik aşı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı ile birlikte öğrenciler ve okullarda hizmet sunanların devamsızlık takiplerinin bildirilmesi için devamsızlık takip formu veya grip sebebiyle devamsızlık yapanların raporlanabileceği sistem geliştirilecek."