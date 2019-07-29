MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
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