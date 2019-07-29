Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak  kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
 
Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı  PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 21:06
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