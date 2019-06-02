Granada hizmette! Muhteşem tasarım Alanyalı genç iç mimarın

Alanyalı turizmci Hacı Osman Üçdan, Alanya’ya ikinci, bölgeye ise üçüncü turizm tesisini kazandırdı. Avsallar Mahallesi’nde hizmete giren Granada Luxury Beach'i genç iç mimar Nuri Bora tasarladı

Granada hizmette! Muhteşem tasarım Alanyalı genç iç mimarın
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GRANADA Oteller Grubu, Granada Luxury Belek ve Granada Luxury Okurcalar’ın ardından Granada Luxury Beach ile turizme hizmet vermeye devam ediyor. Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı tesis, 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla açıldı. Bora Mimarlık tarafından yapılan Granada Luxury Beach, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan, İç Mimar Nuri Bora'ya, muhteşem iç ve dış cephe tasarımı ve vermiş olduğu destek için teşekkür ederek plaket verdi.
HER ODADA KUSURSUZ KEYİF
Granada Luxury Beach, ferahlık ve huzur hissiyatı ön planda tutularak dizayn edilen odalarında, misafirlerinin tatillerini huzurlu ve konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlayacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 14:25
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