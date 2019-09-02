'Gözlerinizi güneşten koruyun'

GÜNEŞİN gözler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlar Öktem, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinin kaybolmaksızın yıllar içinde birikme özelliğine sahip olduğunu, bu yüzden de gözlerimizi her mevsim ve günün her saatinde özenle korumamız gerektiğini ifade etti. Op. Dr. Öktem, güneş ışınlarının göz üzerinde bir çok hastalığa da davetiye çıkardığının altını çizdi.

Op. Dr. Öktem, güneşin gözler üzerindeki etkisini aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'KATARAKT RİSKİNİ ARTTIRIYOR'

"Güneşten yayılan bazı zararlı ışınlar katarakta neden olabilmektedir. Bu zararlı ışınlar kişinin göz içi lensinde saydamlığın bozulması ile sonuçlanacak bazı kimyasal değişiklikler yapabilir. Bu durum katarakt gelişimini de hızlandırmaktadır. Halk arasında et yürümesi veya kuş kanadı olarak adlandırılan Pterjium de güneş ışınlarına maruziyet ile ilişkisi göstermiştir. Göz üzerindeki zarın korneaya ilerlemesi şeklinde görülür. Bölgemizde de bu hastalığa sıklıkla rastlamaktayız. Halk arasında sarı nokta olarak bilinen maküla gözün arka kısmında bulunan sinir tabakasının merkezini oluşturur. Sağlıklı görmede en önemli alanlardan biridir. Makülada yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ileri yaşlarda görme kaybının en önemli nedenlerindendir. Risk faktörlerinin arasında ileri yaş, sigara kullanımı, kötü beslenmenin yanı sıra UV ışığına fazla maruz kalma gelir. Gözlerimiz kadar göz kapağımız da güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden zarar görebilir. Göz kapağında cilt ince ve hassastır. Korunmazsa cilt kanserinin en hızlı gelişeceği bölgelerden biri olabilmektedir.

GÖZLERİMİZİ KORUMANIN YOLLARI

Göz sağlığımız için mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız gerekmektedir. Güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar olmadığını bilmeliyiz. Tercih edilecek güneş gözlüğünde UV-A ve UV-B ışınlarını filtre edebilen camlara sahip olmalıdır. Bu sayede gözümüzü ve göz çevresi cildimizi koruyabiliriz. Güneş ışınlarının daha dik geldiği öğle saatlerinde güneş gözlüğüne ilaveten şapka kullanımı da güneşe olan maruziyetimizi azaltacaktır. Bunların dışında yaz aylarında dikkat edilmesini önereceğimiz diğer noktalar ise kontakt lens ile havuz ve denize girilmemesidir. Güneş kremi göz kapaklarına sürülmemeli ve göze kaçırılmamalıdır. Havuz ve denizde yüzerken yüzücü gözlüğü kullanılmalıdır. Göz kuruluğu şikayetleri olanların klima kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Bakterilerin yaz aylarında bulaşması daha kolaydır. Göz enfeksiyonlarından korunmak için el hijyenine de özellikle dikkat edilmelidir."

'ÇOCUKLAR DAHA KORUNMASIZ'

Yaz tatili sırasında çocukların yetişkinlere göre güneş ışığı altında daha çok kaldığına dikkat çeken Öktem, çocukların göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlerden daha az olduğuna dikkat çekti ve ebeveynleri bu konuda da uyarmayı unutmadı.