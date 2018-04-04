Gözler sandıktan çıkacak sonuçlarda! ALTSO seçim sonuçları canlı yayınla Dim Tv'de

MEVCUT başkan Mehmet Şahin kırmızı, Mustafa Tuna ise mavi listeyle seçime girdi. Yaklaşık 12 bin üyesi bulunan ALTSO'da 6 bin üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek ve salon içine üye alınmayacak. İlçe Seçim Kurulu görevlileri ile Şahin ve Tuna'nın belirlediği isimler, oy sayımına nezaret edecek. Oy sayım işlemi ve sonuçlar ise saat 17.00'den sonra Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den (dimtv.tv) canlı olarak ekranlarınıza gelecek.