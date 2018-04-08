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Goya Beach'i kim yıkacak

Dinek'te bulunan Goya Beach'in kaçak bölümlerine ilişkin tam 1 yıl önce verildiği iddia edilen yıkım kararı hala uygulanmadı

Goya Beach'i kim yıkacak

Dinek'te bulunan Goya Beach'in kaçak bölümlerine ilişkin tam 1 yıl önce verildiği iddia edilen yıkım kararı hala uygulanmadı

08 Nisan 2018 Pazar 22:48
Goya Beach'i kim yıkacak
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Asiye ELİAÇIK

ALANYA plajlarında bulunan kaçak işletmelerle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi'nde bulunan Goya Beach'e Mart 2016'da izinsiz inşaat faaliyetlerine ilişkin dava açıldığı ve o dönemde yapının mühürlenmesine rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği iddia edildi. Ayrıca işletmenin kaçak olan bölümüyle ilgili bir yıkım kararı olmasına rağmen Alanya Belediyesi'nin gerekli adımı atmadığı, işletmenin 24 Mart 2016'da alınan encümen kararıyla mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle ikinci kez mahkemeye verildiği ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. İşletme hakkında Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda da 6 Mayıs 2016 tarihinde ikinci kez mühürlenme kararı alınmış. İlgili izni olmadığı halde gece müzikli eğlenceler de düzenlediği belirtilen Goya Beach'in bulunduğu parselin 800 metrekare olduğu, işletmenin halkın plaja geçişini engelleyecek şekilde parselin yaklaşık 400 metrekaresini kullandığı iddialar arasında.  
İKİ KEZ MÜHÜRLEME KARARI ÇIKARILMIŞ
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu imzalı kararda şu ifadeler yer alıyor: "Kaymakamlık Makamı yazısında belirtilen Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi no.11 45 ada 10 nolu parselde yapılmakta olan izinsiz inşaat çalışması ile ilgili olarak 07.03.2016 tarihinde yapı tatil zaptı tanzim edilerek 24.03.2016 tarih ve 510 nolu Encümen kararı alınmıştır. Mühürlenmiş olan inşaatta, inşaat faaliyetlerine devam edildiği tespit edildiği için 15.04.2016 tarihinde mühür fekki tutanağı tanzim edilerek 18.04.2016 tarihinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere evraklar hukuk işleri müdürlüğümüze iletilmiştir. Daha sonra yapılan kontrolde çalışmalara devam edildiği tespit edildiği için 06.05.2016 tarihinde 2. kez mühür fekki tutanağı tanzim edilerek 09.05.2016 tarihinde 2. kez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere evraklar hukuk işleri müdürlüğümüze iletilmiş olup, konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Goya BeachYıkım Kararı
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