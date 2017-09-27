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Gösteri yapılırken kayışı kopan davul, kadına uçtu

Samsun'da bir düğünde, gösteri esnasında kayışı kopan davul, telefonuyla çekim yapan kadına çarptı

Gösteri yapılırken kayışı kopan davul, kadına uçtu

Samsun'da bir düğünde, gösteri esnasında kayışı kopan davul, telefonuyla çekim yapan kadına çarptı

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:51
Gösteri yapılırken kayışı kopan davul, kadına uçtu
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SAMSUN'UN  Çarşamba İlçesi'ndeki bir düğünde, davulcunun şov yaptığı sırada kayışı kopan davul, gösteriyi cep telefonu ile görüntüleyen kadına çarptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

DAVUL EKİBİ GÖSTERİ YAPIYORDU

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki bir düğünde 3 kişiden oluşan davul-zurna ekibi sahneye çıktı. Ardından iki davulcu önce yere yattı, sonra da zurnacının ritmi ile birlikte ayağa kalkarak karşılıklı olarak davullarını çalmaya başladı.

KENDİ ÇEVRELERİNDE HIZLA DÖNMEYE BAŞLADILAR

Ancak kendi çevrelerinde hızla dönerken davulculardan birinin omuzundaki asılı olan davulun kayışı koptu.
KAYIŞI KOPAN DAVUL HIZLA ÜZERİNE UÇTU

Davul, gösteriyi sahnenin kenarından cep telefonuna kaydeden Nazire Karaca'ya hızla çarptı. Karaca, ne olduğunu şaşırırken olaydan yara almadan kurtuldu.
"İYİ Kİ TELEFONUMA VE ELİME ÇARPTI"

Davulun kendisine doğru geldiğini fark etmesiyle yere düştüğünü söyleyen Nazire Karaca, "Davul telefonuma ve elime çarpmamış olsaydı, direkt kafama vururdu ve daha kötü olabilirdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunKayışı Kopan Davul
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