Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler, Keskin ilçesi civarında mola vererek, sisin etkisinin azalmasını bekliyor.

Keskin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçede sisin bugün de devam etmesi bekleniyor.