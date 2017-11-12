Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
Çağ atlamaya çok az kaldı
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
banner468

Görülmemiş sağlamlık testi: Canlı canlı tabuta girip omuzlarda taşındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediyenin dağıttığı tabutların sağlamlığını kontrol eden emekli öğretmenin, tabutun içine girerek bir süre omuzlarda taşınması ilginç görüntü oluşturdu

Görülmemiş sağlamlık testi: Canlı canlı tabuta girip omuzlarda taşındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediyenin dağıttığı tabutların sağlamlığını kontrol eden emekli öğretmenin, tabutun içine girerek bir süre omuzlarda taşınması ilginç görüntü oluşturdu

12 Kasım 2017 Pazar 16:09
Görülmemiş sağlamlık testi: Canlı canlı tabuta girip omuzlarda taşındı
banner404

ESKİŞEHİR'İN Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi. Dağıtım töreninde emekli öğretmen Mustafa Suna, tabutun içene girip, sağlamlığını kontrol etti. Suna, bir süre omuzlarda taşınırken yapılan 'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?', 'İyi bilirdik' konuşmaları, törene katılanları güldürdü.

BİR SÜRE OMUZLARDA TAŞINDI

Tabutların dağıtımı, Cami Kebir Mahallesi Camii'nde yapıldı.  Sarıcakaya Belediye Başkanı  AK Parti'li  Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı'nın da katıldığı tabut dağıtımında imam hatip lisesinden emekli olan öğretmen Mustafa Suna, tabutun içine girerek, sağlamlığını kontrol etti. Suna'nın tabuta girip, görevliler tarafından bir süre omuzlarda taşındığı sırada 'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?', 'İyi bilirdik' konuşmalarının yapılması, tabut dağıtımına katılanları güldürdü.

CAMİLERE TABUT BAĞIŞI
Sarıcakaya Belediye Başkanı  Faruk Güler ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce köy olan ve ilçe merkezine uzak mesafede bulunan mahallelerdeki camilere tabut bağışladıklarını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Faruk GülerEskişehirSarıcakaya3. SayfaKomik - İlginç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en talihli ili! Üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti
Türkiye'nin en talihli ili! Üç ayda 2 büyük ikramiye isabet etti
Terör örgütütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar!
Terör örgütütünün infazcısıyla ilgili flaş detaylar!
Milyarderler, çocuklarına Çince öğretme yarışına girdi
Milyarderler, çocuklarına Çince öğretme yarışına girdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim