Görevlerinde yükselen hakim ve savcılar belli oldu!İşte o liste...

Aralık 2018 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevlerinde yükselen hakim ve savcılar belli oldu!İşte o liste...
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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, çeşitli  derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet  başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri, Resmi  Gazete'de yayımlandı. 
Resmi Gazete'deki HSK kararlarında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar  Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2018 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip  yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve  savcılarının isim listelerine yer verildi. HSK'nın bir başka kararında ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla  birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca  ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimi,  cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri  yayımlandı.   Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların,  ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak suretiyle  durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

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