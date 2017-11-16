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Göreve iade edilen 533 polis memuru listesi yayınlandı mı? EGM göreve iade edilen polisler kimler

Emniyet Genel Müdürlüğü, 533 Emniyet Teşkilatı mensubunun görevine iade edildiğini açıkladı. Peki herkesin merak ettiği göreve iade edilen polis memurlar kim?

Göreve iade edilen 533 polis memuru listesi yayınlandı mı? EGM göreve iade edilen polisler kimler

Emniyet Genel Müdürlüğü, 533 Emniyet Teşkilatı mensubunun görevine iade edildiğini açıkladı. Peki herkesin merak ettiği göreve iade edilen polis memurlar kim?

16 Kasım 2017 Perşembe 15:31
Göreve iade edilen 533 polis memuru listesi yayınlandı mı? EGM göreve iade edilen polisler kimler
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YAPILAN soruşturmalar kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet mensubunu durumları tekrar değerlendirilerek göreve iade edildi. Peki herkesin merak ettiği 533 polisin isim listesi yayınlandı mı? Şuana kadar polislerin kimler olduğu netlik kazanmadı. İlerleyen saatlerde isim isim tam listeleri haberimizde bulabilirsiniz. Yada EGM'den isim listesini öğrenebilirsiniz.

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