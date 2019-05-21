Görevden uzaklaştırılan memurun maaşı ne olur?

HERHANGİ bir sebeple görevinden uzaklaştırılan, tutuklanan ya da gözaltına alınan memurların maaşlarının ne olacağı, çalışanlar tarafından merak ediliyor. Devlet memurlarının başına bu gibi durumlar geldiğinde maaşları ne olur, derecelerindeki kademe ilerleme açısından bu süreler nasıl değerlendirilir?

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN YA DA TUTUKLANAN MEMURLARIN MAAŞLARI NE OLUR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı,üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."