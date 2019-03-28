Görevden alınan Kan'dan genel kurul çağrısı

YAZILI açıklama yapan Sadi Kan, beraber yola çıktığı yönetim kurulu üyelerinden Akın Akay Akıncı, Ercan Özbek, Rana Demirer, İlhan Karakaya, Sarper Dermut ve Necdet Alkandemir'in kişisel hırs ve beklentileri nedeniyle görev yapmasını engellemeye çalıştıklarını öne sürdü. Temayül yoklamalarında en yüksek oyu alarak seçildiğini dile getiren Kan, “26 Mart Salı günü Başkan Yardımcısı Tülin Özkan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bal ve benim olmadığım bir yönetim kurulu toplantısı yapılmış olup, görev dağılımı bilgim dışında değiştirilmiştir. Seçimle geldiğim başkanlık makamı açıklama yapılmaksızın elimden zorla alınmıştır. ANSİAD tarihinde görülmemiş bu denli haksız, zoraki ve onur kırıcı bu tavrı hem kendim hem de 29 yıllık derneğimiz hak etmemiştir" dedi.



Genel kurul kararıyla seçilen bir başkan olarak görev değişikliğinin genel kurul kararıyla yapılmasını talep etmenin en doğal hakkı olduğunu dile getiren Kan, “Çünkü bu etik dışı davranış, beni oylarıyla başkan yapan ANSİAD aileme yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Başkan olarak seçilmemiş, ANSİAD geleneklerine aykırı başkanlık makamını zorla ele geçirmiş bir başkanla yola devam etmek ANSİAD'a yakışmamaktadır. Yıllardır çok ciddi emek ve mesai ile oluşturulan ANSİAD kültürünün ve geleneğinin bu şekilde heba edilmesi düşünülemez. Uzun vadede bu ve benzeri davranışların güzide kurumumuza çok ciddi zararlar vereceği aşikardır. Hırs ve beklenti sahibi kişilerin ANSİAD geleneklerini daha önceki yıllarda ve günümüzde ANSİAD için verilen emeği ve mesaiyi yok sayarak, değersizleştirerek yapmış oldukları bu girişimi kabul etmiyorum. En kısa zamanda olağanüstü genel kurulun toplanması, ANSİAD için geleneklerine uygun en onurlu davranış olacaktır" dedi.



Sadi Kan'ın, yaklaşık 1.5 yıldır yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevinden alınmasının ardından yeni görev dağılımında genel sekreter yardımcısı yapıldığı öğrenildi.