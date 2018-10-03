Görev başında kalp krizi geçiren polis Antalya'da toprağa verildi

 Erzurum'da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Ersamut, Antalya'da toprağa verildi

Görev başında kalp krizi geçiren polis Antalya'da toprağa verildi
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ERZURUM'DA 30 Eylül'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Ersamut'un cenazesi, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Antalya'ya getirildi. Ersamut için Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli personel, polis memuru Yusuf Ersamut'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersamut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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