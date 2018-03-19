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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Görenler şoke oldu! Rüzgar evi uçurdu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde saatte hızı 5 kilometreyi geçen rüzgar bir konteynır evi bulunduğu yerden metrelerce uzağa uçurdu

Görenler şoke oldu! Rüzgar evi uçurdu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde saatte hızı 5 kilometreyi geçen rüzgar bir konteynır evi bulunduğu yerden metrelerce uzağa uçurdu

19 Mart 2018 Pazartesi 09:32
Görenler şoke oldu! Rüzgar evi uçurdu
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OLAY Alemler Mahallesi girişi Mezarlık Üstü mevkiinde öğle saatlerinde meydana yaşandı. Bulunduğu yerden şiddetli rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden sürüklenen ev, başka bir eve çarparak durdu. Evde yaşayan iki kişinin olay sırasında iş sebebiyle başka bir ilçede oldukları öğrenildi. Yaşanan olayda evin içerisinde bulunan beyaz eşyalar zarar görürken herhangi can kaybı yaşanmaması sevindirdi. 30 metrekarelik bir alana sahip evin ağırlığının yaklaşık 1,5-2 tona yakın olduğu tahmin ediliyor. Deniz seviyesinden bin 600 metrelik bir yüksekliğe sahip bir alana konulan 12 bin TL değerindeki konteynır ev, bir yıl önce aileye teslim edilmişti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
RüzgarAydın
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