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Görenler dönüp bir kez daha baktı! Ağlara takıldı, tam 523 kilo

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 523 kilo ağırlığındaki orkinos, büyük ilgi gördü

Görenler dönüp bir kez daha baktı! Ağlara takıldı, tam 523 kilo

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 523 kilo ağırlığındaki orkinos, büyük ilgi gördü

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:35
Görenler dönüp bir kez daha baktı! Ağlara takıldı, tam 523 kilo
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İZMİR'İN Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 523 kilo ağırlığındaki orkinos, büyük ilgi gördü.

MANİSA'DA SERGİLENİYOR

 Manisa'nın Kula ilçesinde balık pazarında sergilenen 3,5 metre uzunluğundaki orkinos, parçalanarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu. İzmir'de balıkçılık yapan Arif Kara, yaptığı açıklamada, Çeşme açıklarında denize bıraktığı ağa sabah saatlerinde 523 kilogramlık orkinos takıldığını söyledi.

30 YILDA İLK KEZ

30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Kara, ilk defa bu kadar büyük orkinos satmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

 Ege Denizi'nde ilk kez bu kadar büyük bir orkinos yakaladıklarını vurgulayan Kara, "Orkinosu tekneye çekmek için dahi büyük zorluk yaşadık. Daha önce de orkinos yakaladık ancak ilk defa bu kadar büyük bir orkinosu pazara çıkarmak nasip oldu. Ağımıza bu kadar büyük orkinos takıldığı için çok şanslıyız." diye konuştu.

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İzmirÇeşmeOrkinos
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