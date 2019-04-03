Gören dönüp bir daha baktı! İşte Alanya'da benzinin fiyatı

31 MART Yerel Seçimlerini geride bıraktığımız bugünlerde zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Elektiriğe geldiği söylenen %37 zam haberinin ardından bir zam da benzine geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6 lira 90 kuruş olurken bazı yerlerde fiyat 7 liraya çıktı. Bu yerlerden biri de Alanya oldu. Bugün bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraf benzin fiyatlarının Alanya'yı da vurduğunu gösterdi. Fotoğrafta kurşunsuz benzinin litre fiyatının 7 lira 3 kuruş olduğu görüldü.