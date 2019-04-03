Gören dönüp bir daha baktı! İşte Alanya'da benzinin fiyatı

Yerel seçimlerin hemen ardından zam haberleri art arda gelmeye başladı. Elektrik zammından sonra şimdi de benzine yapılan zam vatandaşı isyan ettirdi. Büyükşehirlerde akaryakıtın litre fiyatı belli olurken, bugün Alanya'da çekilen bir fotoğraf gelen zam sonrası Alanya'da da durumun farklı olmadığını gözler önüne serdi.

Gören dönüp bir daha baktı! İşte Alanya'da benzinin fiyatı
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31 MART Yerel Seçimlerini geride bıraktığımız bugünlerde zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Elektiriğe geldiği söylenen %37 zam haberinin ardından bir zam da benzine geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6 lira 90 kuruş olurken bazı yerlerde fiyat 7 liraya çıktı. Bu yerlerden biri de Alanya oldu. Bugün bir vatandaş tarafından çekilen  fotoğraf benzin fiyatlarının Alanya'yı da vurduğunu gösterdi. Fotoğrafta kurşunsuz benzinin litre fiyatının 7 lira 3 kuruş olduğu görüldü.

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