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Google, 2017’nin öne çıkan arama listesini açıkladı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. Dünya'da ve Türkiye'de 2017 yılının en çok tıklananlarını sizler için derledik. İşte 2017'nin 'EN'leri...

Google, 2017’nin öne çıkan arama listesini açıkladı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. Dünya'da ve Türkiye'de 2017 yılının en çok tıklananlarını sizler için derledik. İşte 2017'nin 'EN'leri...

29 Aralık 2017 Cuma 13:34
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YILIN Arama Trendleri 2017’nin dünya çapında en dikkat çekici arama kelimesi ise 'Nasıl' oldu. Google'ın 'Nasıl' teması üzerine hazırladığı duygusal video ise oldukça dikkat çekici.
2017'de her zamankinden çok şu sorulara yanıt aradık.
1- Orman yangınları nasıl başlar?
2-Kasırgalar nasıl oluşur?
3-Pencereler nasıl tahtayla kapatılır?
4-Fırtınada köpekler nasıl sakinleşir?
5-Sel mağdurlarına nasıl yardım edebilirim?
6-Mültecilere nasıl yardım edebilirim?
7-Meksikaya nasıl yardım edebilirim?
8-Suriye'ye nasıl yardım edebilirim?
9-Nasıl pankart hazırlanır?
10-Seçimlere nasıl aday olunur?
11-Güneş tutulmasını nasıl izleyebilrim?
12-Nasıl güçlü bir kadın olabilirim?
13-Nasıl iyi bir anne baba olunur?
14-Naıl süper kahraman olunur?
15-Nasıl korkusuz olunur?
16-Sorunlarla nasıl başa çıkılır?

YILIN Arama Trendleri 2017’ye göre Türkiye’de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı en çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde Game of Thrones, sorulardaysa “yemek tariflerinde de “Krep” aldı.
●Google’da 2017 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç kelime “Pestisit”, “Varlık Fonu” ve “Chia Tohumu” oldu. Pestisit kelimesinin Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kullanıldıktan sonra popüler olması dikkat çekiyor.

●2017 yılında en çok aranan diziler kategorisinde en başta yer alan Game of Thrones’u sırasıyla Fi ve İçerde dizileri takip etti. Diziler kategorisinde ilk 10 diziden 8’i Türk yapımı diziler olurken, ilk 10 dizi sıralamasında sondan giren Stranger Things ile birlikte sadece 2 yabancı dizi yer buldu. İlk 10 sıralamasındaki yerli diziler, dördüncü sıradan itibaren Kalp Atışı, İsimsizler, İstanbullu Gelin, Siyah Beyaz Aşk, Şevkat Yerimdar ve Söz oldu.

●2017’nin lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde ilk üç sırayı tatlı ise “krep”, “aşure” ve “güllaç” aldı. Yani, 2017’de tatlı yedik ve Google’da da tatlı aradık.

● Bu yılın en çok aranan ilk üç şarkısı ise Çağatay Akman’ın “Gece gölgenin rahatına bak”, Aleyna Tilki’nin “Sen olsan bari” şarkıları ile düğünlerin vazgeçilmezi “Erik dalı gevrektir” oldu.

Türkiye’de 2017’de Yükselen Genel Aramalar
1 – Milli Piyango 2017
2 – Stres Çarkı
3 – YSK
4 – e-okul
5 – Referandum Sonuçları
6 – Morpa Kampüs
7 – Bayram mesajları
8 – Altın fiyatları
9 – Katar
10 – Arakan

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – İsimler
1 – Vatan Şaşmaz
2 – Filiz Aker
3 – İbrahim Erkal
4 – Harun Kolçak
5 – Cem Korkmaz
6 – Metin Hara
7 – Tayfun Talipoğlu
8 – Tarkan
9 – Aleyna Tilki
10 – Murat Başoğlu

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Diziler
1 – Game of Thrones
2 – Fi
3 – İçerde
4 – Kalp Atışı
5 – İsimsizler
6 – İstanbullu Gelin
7 – Siyah Beyaz Aşk
8 – Şevkat Yerimdar
9 – Söz
10 – Stranger Things

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Yemek Tarifleri
1 – Krep
2 – Aşure
3 – Güllaç
4 – Enginar
5 – Kuymak
6 – İçli Köfte
7 – Mücver
8 – Pankek
9 – Trileçe
10 – Humus

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Nedir?
1 – Pestisit
2 – Varlık Fonu
3 – Chia Tohumu
4 – Başkanlık Sistemi
5 – Kara Cuma
6 – Kuching Sendromu
7 – Youtuber
8 – Kodlama
9 – Stalk
10- Sübye

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Şarkılar
1- Gece gölgenin rahatına bak
2 – Sen olsan bari
3 – Erik dalı gevrektir
4 – Yolla
5 – Canavar
6 – Yorumlardan Şarkı
7 – Koştum hekime
8 – Kıymetlim
9 – Muhbir
10 – Ateşle Oynama

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Son Güncelleme: 29.12.2017 14:04
Anahtar Kelimeler:
Yılın Arama TrendleriB-VATAN ŞAŞMAZAleyna Tilki2017EN ÇOK TIKLANANLAR
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