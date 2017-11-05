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Golf heyecanı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'nin şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları'nın altın madalyalı golfçüsü İngiliz Justin Rose oldu

Golf heyecanı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'nin şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları'nın altın madalyalı golfçüsü İngiliz Justin Rose oldu

05 Kasım 2017 Pazar 21:50
Golf heyecanı bitti
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GOLFTE Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017 tamamlandı. Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club'de düzenlenen turnuvanın şampiyonu, gün boyu çok çekişmeli geçen oyunların ardından son delikte belli oldu. Son delikte eksi 18 vuruşla İngiliz Justin Rose turnuvanın şampiyonu oldu. Güney Afrikalı Dylan Frittelli ile Belçikalı Nicolas Colsaerts ise eksi 17 vuruşla ikinciliği paylaştı. Turnuvanın ardından 18'inci delikte ödül töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı ve Regnum Otelleri Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk ve davetliler katıldı. Turnuvanın şampiyonu Justin Rose'a madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Justin Rose'un birincilik plaketini ise insan taşıyabilen drone üzerindeki bir görevli golf sahasına indirdi. Burada bir hostesin aldığı ödül Bakan Çavuşoğlu'na getirildi. Çavuşoğlu da ödülü Justin Rose'a takdim etti. Justin Rose, 1 milyon 166 bin 600 ABD Doları olan birincilik ödülünü de THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu'dan aldı. Justin Rose, ödül töreni sonrası birincilik plaketi getiren drone üzerindeki kişiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ödül töreninde İngilizce yaptığı konuşmasında, "2012 yılında da kendisi Türkiye'de düzenlenen ilk turnuvada şampiyon olmuştu. Çarşamba günü de kendisiyle Pro-Am Golf Turnuvası'nda beraber oynamıştık. Benimle oynadığı için bugün şampiyon oldu. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Justin Rose, şampiyonanın anısına turnuvada gönüllü olarak görev yapanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines OpenAntalyaSerik
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