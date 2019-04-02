Göktepe’den Alanyalı üreticiye müjde!

BAŞKAN Göktepe, mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in zaferiyle sonuçlanan yerel seçimi DİM TV (dimtv.tv)’ye değerlendirdi. Göktepe, yapmış olduğu açıklamada “Öncelikle Alanya’mıza hayırlı olsun. Alanya Ziraat Odası olarak Alanyalı üreticilerimiz için de hayırlı bir sonuç olsun. Adem Başkanımız da bir ziraat mühendisi ve aynı zamanda bir üretici. Üreticinin ne durumda olduğunu, girdilerin ne kadar yüksek olduğunu biliyor. Kendisi de babası da çiftçilikle iştigal ediyorlar. Bizler, Alanya Ziraat Odası olarak Adem Başkan’a bir projemizi sunduk daha önce, kendileri projemizi istekli ve heyecanlı bir şekilde kabûl ettiler. Kırsaldaki üreticilerimizin fidan üretim ve fidan dağıtımı, daha çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi, Alanya’ya kazandırılması noktasında bir projeydi. Bu konuda kendisine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

‘ALANYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ’

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen genel kurulda Ziraat Odası Başkanı seçilen Göktepe, Başkan Yücel’in vaat ettiği projelere inandıklarını ve birlikte Alanya için çalışacaklarını belirterek, “Biz de henüz bir buçuk ay önce bir seçim sürecinden çıktık. Bu sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu, gerçekten isteyince ve gönüllere girince nasıl kazanılacağını bizler de farkımızla gösterdik. Adem Başkan da bu süreçte gerçekten çok çalıştı. Ekibiyle beraber çok çaba sarf ettiler. Başkanlık yeniden nasip oldu, seçim nedeniyle yarım kalmış olan projelerini tamamlamaları da nasip olacaktır. Seçim propagandasında sunmuş olduğu 82 projeyi de inanıyoruz ki yerine getirecektir. Hatta bu projelerin üzerine kat kat koyarak ilerleyeceklerini kendisi de belirtti. Rakiplerine teşekkür ederek, onların da yönlendireceği doğru projeleri değerlendireceğini söyledi. Adem Murat Yücel’e yakışan bu davranış bizler için de önemli. Abdullah Sönmez ve yarıştaki diğer adaylarımız da ellerinden geleni yaptılar. Ancak bu yarışın bir kazananı olacaktı ve bu da Adem Murat Yücel oldu. Bizler de ziraat mühendisi ve Ziraat Odası’nın emanetçisi olarak, Alanya’mız için, bölgemiz için Adem Başkan ile birlikte keyifli bir şekilde çalışırız, üreticiye faydalı oluruz” ifadelerini kullandı.

‘MUZ KÜTÜĞÜNÜ GETİR, GÜBREYİ GÖTÜR’

Başkan Götepe, çiftçilerin zorunlu giderleriyle ilgili indirim çalışmaları hakkında, “Tarım Bakanlığı’nın Belediye’mizin de destekleriyle Alanya Bölgesi’ne kazandırmış olduğumuz bir muz lifi fabrikamız var. Bu bölgede hammadde muzdur, muz kütüğüdür. Üreticilerimize yakın zamanda şöyle bir duyurumuz olacak; Muz kütüğünü getir, gübreyi götür. Gübreyi de kendi bünyemizde bayiilik alarak üreticimize ulaştırmayı düşünüyoruz” dedi.

‘İYİ TARIM UYGULAMASI SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ’

Zirai ilaç tedariğini kolaylaştırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Göktepe, “Makrobiyal ve mikrobiyal ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Mikrobiyal ürünler tamamen bakteridir. Mikrobiyel ürünleri, iyi ve organik tarıma geçişi sağlamak için düşünüyoruz. Ancak makrobiyal ürünler içerisinde NK ve aminoasitler içeren ürünler var. Bu aminoasitleri bulunurabileceğimiz beş ayrı kalemdeki ürünlerin satışını odamız bünyesinde gerçekleştireceğiz. Zirai ilaçları noktasında da; bitki koruma ürünlerinin tedariği noktasında, Alanya’da batı, doğu ve merkezde olmak üzere bulunan ilaç tedarikçileriyle görüşeceğiz. Yapacağımız toplantı sonrasında Ziraat Odası ile protokol yapmak isteyen üreticilerle bir halk günü belirleyeceğiz. Bu halk gününde üreticiler peşin alımlarda yüzde yirmi indirim alacak ve girdi maaliyetlerini düşürecekler. Ancak bu ilaç gübre bayiilerinin de katılımıyla ilgili, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Makrobiyal ve mikrobiyal ürünleri bünyemizde bulundurmak isteme sebeplerimizden bir tanesi de “İyi Tarım Uygulaması Seferberliği” başlatma projemizdir. Özellikle kırsal bölgelerdeki üreticilerimiz yalnızca ÇKS adı altında doğrudan gelir desteğinden haberdarlar. Üreticilerimize 17 ayrı kalemde destekleme olduğunu anlatacağız. 2019 destek bütçeleri henüz açıklanmadı. Bu yılın destek bütçeleri açıklandığında sadece doğrudan gelir desteği olmadığını, sonrasında da iyi tarım uygulamaları için de destek alabilecekleri konusunda bilgilendirme yapacağız” açıklamasında bulundu.