Gökçeler'de mutlu son

TAMAMLANDIĞINDA Gazipaşa'da 4 bin 470 hektar tarım alanını sulayacak olan Gökçeler Barajı'nda özlem bugün sona eriyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 20 Temmuz 2017 Perşembe (bugün) tarihi itibarıyla Gazipaşa çiftçisinin yıllardır umutla beklediği Gökçeler Barajı'nın su tutmaya başlayacağının müjdesini verdi. Bugün saat 11.00 sularında ekibi ile birlikte Gökçeler Barajı'na gelerek düğmeye basacaklarını bildiren DSİ Bölge Müdürü Coşkun, "Kaymakamı ve belediye başkanının da programı uyarsa, mini bir tören düzenleyerek inşallah o güzel anı hep beraber yaşayacağız. 'Bismillah' diyerek startı verip, su tutarak baraj gölümüzü oluşturmaya başlayacağız. Biraz su tutulması dahi o bölgenin ekolojik havasını değiştirir. Balığı ürer, güzel bir ekolojik denge olur. Gazipaşa halkının yıllardır beklediği su özlemine, inşallah Gökçeler Barajı ile son vereceğiz" dedi. Gökçeler Barajı'nın su tutması için özellikle bu dönemi beklediklerini belirten Müdür Coşkun, "Barajda yavaş yavaş su tutmasını hedefliyoruz. O nedenle yağmurların olmadığı bu dönemi seçtik. Çünkü yağışlarla su bollaştığı dönemde baraj kapakları açılıp kapanırken teknik problemler yaşanabiliyor" diye konuştu.

GAZİPAŞA OVASI SULAMASI

Gökçeler Barajı'nda sadece su tutulmasının yeterli olmadığını belirterek, önemli olanın şebeke döşenerek sulamanın faydaya dönüşmesi olduğuna vurgu yapan DSİ Müdürü Coşkun, "10 yıl boyunca su tutsanız da, sulama projesini bitiremediğiniz müddetçe vatandaş sadece suya bakar durur. O nedenle Gökçeler Barajı kadar, Gazipaşa Ovası Sulaması da önemli. Şu an sulama boru hatları inşaatı devam ediyor. Borular geldi, müteahhit firma işe başladı. Yaklaşık 4 bin 470 hektar, yani 44 bin dönümlük arazinin Aralık ayı sonuna kadar en azından dörtte birinin borusu döşenmiş halde bitirilmesi hedefiyle çalışıyoruz. Proje kapsamında, Gökçeler Barajı’ndan alınacak su ile bin 200 milimetre çapındaki çelik borularla 13 bin 642 metrelik ana iletim hattından 150 metre kotu altında kalan kısımlar sulanacaktır. 2018 yılı sulama sezonu başında en az 10 bin dönüm arazinin sulanması için sistemi vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz. DSİ olarak hedefimiz bu. Tarım olmadan hiç bir şey olmaz. Ülkenin güçlenip ayağa kalkmasındaki en büyük etken tarımdır. Tarım alanları vasıtasıyla istihdam sağlanır. Kendi gıdamızı kendimiz üretirsek en büyük faydayı ülkemize bu şekilde sağlarız. O yüzden sulamayı önemsiyoruz ve Gazipaşa'yı şırıl şırıl sulanan bir ova haline getireceğiz" dedi.

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Gazipaşa çiftçisinin olduğu kadar turizmin işsiz bıraktığı gençler de, yapımı büyük hızla devam eden ve yaklaşık 6 bin kişiye iş imkanı sağlayacak Gökçeler Barajı'nın hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, "Gökçeler Barajı tamamlandığında dekar başına 2 bin 30 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 96 bin 222 TL katkı ve 5 bin 688 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor” diye konuştu.

