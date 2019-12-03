Gökçek'in 750 milyonluk projesi Ankapark'a şok

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı oyun parkı Wonderland Eurasia'nın (Ankapark) borcu nedeniyle elektriği kesildi. Parkın 2-2,5 milyon TL elektrik borcu olduğu belirtilirken, öğleden sonra elektriklerin kesilmesiyle çalışanlar evlerine gönderildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İşletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

"Maliyeti 750 milyon dolar"

Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıkladı ve "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" demişti. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilmeye başlandığı 2013 yılından beri Ankapark hakkında pek çok itiraz dile getirilmiş, yüksek maliyet tartışmaları ve defalarca sonuçlanamayan ihale süreçleri yaşanmıştı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve ticari faaliyete geçebilmesi için yasal düzenleme yapılan Ankapark/Wonderland Eurasia, 'Avrupa'nın en büyük tema parkı' olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılmıştı.

'Batmakta olan bir yatırım' tartışması

Yaklaşık 25 bin kişiyi sığdırabilecek bir kapasitesi olduğu açıklanan Ankapark, ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlamayı hedefliyordu.

Ancak açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmemişken, Ankapark'a ilginin az olması sebebiyle batmakta olan bir yatırım olduğu ve maliyetinin de kurulduğu dönemde açıklanandan fazla olduğu tartışılıyor.