Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Gökçek, istifa sonrası teselliyi buldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi

Gökçek, istifa sonrası teselliyi buldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi

29 Ekim 2017 Pazar 15:15
Gökçek, istifa sonrası teselliyi buldu
banner404

MELİH Gökçek, dün 23 yıldır sürdürdüğü  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.  Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor'un- Atiker  Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün  Konya'ya geldi.

"EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN" TEZAHÜRATI YAPTILAR

Gökçek,  Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi. Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman  Gökçek, lehine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyasporAnkaraMelih GökçekSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Umman'da: '100 bin Suriyeli geri döndü'
Çavuşoğlu Umman'da: '100 bin Suriyeli geri döndü'
Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuç tarihi belli oldu mu?
Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuç tarihi belli oldu mu?
A Haber, hayvan terbiyecisini Putin'in danışmanı sanıp röportaj yaptı
A Haber, hayvan terbiyecisini Putin'in danışmanı sanıp röportaj yaptı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim