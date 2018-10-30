Gökçe’den sürpriz ziyaret

FUAR için Alanya’ya gelen ünlü şair Bedirhan Gökçe, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. 20 yayıneviyle birlikte 11 yazarın söyleşi yapacağı fuar, 4 Kasım’a kadar devam edecek. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda tüm kitaplar yüzde 20 indirimle satılacak. 25 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devem edecek etkinliğe 20 farklı yayınevi katılıyor. 7’den 70’e geniş bir yelpazeye hitap eden fuarda ayrıca şiir gecesi ve kum sanatı gibi farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen kitap fuarını yılda iki kez düzenlemeyi planladıkları söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Okuyan Şehir Alanya sloganıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz fuarı, ilkbaharda çocuklar için, sonbaharda ise yetişkinler için olmak üzere yılda iki kez düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinliğimizi Alanya için gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.