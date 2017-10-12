Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105853
ALTIN
151.833
DOLAR
3.6518
STERLİN
4.8095
EURO
4.3251
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili...
banner468

Gökçe'den okullara güvenlik uyarısı

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Harun Gökçe, okulların çevresinde dolaşan şüpheli şahıslar hakkında polise, öğrencilere ve velilere uyarıda bulundu

Gökçe'den okullara güvenlik uyarısı

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Harun Gökçe, okulların çevresinde dolaşan şüpheli şahıslar hakkında polise, öğrencilere ve velilere uyarıda bulundu

12 Ekim 2017 Perşembe 18:24
Gökçe'den okullara güvenlik uyarısı
banner404

Haber: Alper KUTAY

HARUN Gökçe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde görüştüğüm bazı veliler ve kendimin de bizzat şahit olduğu üzere, okul çıkışlarında gayri meşru görünüşlü bazı tipler görülmektedir. Niyetleri malum. Emniyet Müdürlüğü'nden giriş çıkış saatlerinde birer polis memuru görevlendirilmesi, eğer bu mümkün değilse özel güvenlik şirketleriyle görüşülüp buraların güvenliğinin sağlanması çok önemli. Özel okullarda güvenliğin ve servisin yaygın oluşu bu sorunları ortadan kaldırmış görünüyor. Devlet okullarının da aynı şekle gelmesini beklemek, dört çocuk babası ve bir vatandaş olarak en doğal talebim diye düşünüyorum. Bu konuda tüm yetkililerden duyarlılık bekliyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıHarun GökçeEmniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Allah hayırlı etsin'
'Allah hayırlı etsin'
Antalya'da deniz dibinde evlilik teklifi
Antalya'da deniz dibinde evlilik teklifi
Yücel'den önemli açıklamalar
Yücel'den önemli açıklamalar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim