Gökçe'den okullara güvenlik uyarısı

Haber: Alper KUTAY

HARUN Gökçe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde görüştüğüm bazı veliler ve kendimin de bizzat şahit olduğu üzere, okul çıkışlarında gayri meşru görünüşlü bazı tipler görülmektedir. Niyetleri malum. Emniyet Müdürlüğü'nden giriş çıkış saatlerinde birer polis memuru görevlendirilmesi, eğer bu mümkün değilse özel güvenlik şirketleriyle görüşülüp buraların güvenliğinin sağlanması çok önemli. Özel okullarda güvenliğin ve servisin yaygın oluşu bu sorunları ortadan kaldırmış görünüyor. Devlet okullarının da aynı şekle gelmesini beklemek, dört çocuk babası ve bir vatandaş olarak en doğal talebim diye düşünüyorum. Bu konuda tüm yetkililerden duyarlılık bekliyoruz."