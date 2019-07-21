Gökbel’in başpehlivanı Gürbüz oldu

15’İNCİ Geleneksel Gökbel Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. 800 pehlivanın katıldığı ve sabah 09:00'da başlayan müsabakalar kıran kırana sürdü. Finalde İsmail Balaban ile mücadele eden 658’inci Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, rakibini mağlup ederek Gökbel’in de başpehlivanı oldu. Gürbüz başpehlivanlık ödülü olarak 15 bin TL alacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırkpınar Güreşleri'nde 1. olacak pehlivanın Antalya'dan çıkmasını istediğini belirtmişti, Antalya Büyükşehir Belediye Güreşçisi Ali Gürbüz hem 658'inci Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ve 15'inci Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 1. oldu.