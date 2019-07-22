‘Gökbel’i yayla ve kamp turizmine açacağız’

Alper Kutay

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl 15. kez imza attığı Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan yaklaşık 25 bin vatandaşa teşekkür etti. Güreşlerle birlikte 30 bin katılımcının Gökbel’e akın ettiğini söyleyen Başkan Yücel, 15 yıl önce Kestel Belediye Başkanı iken başlattığı güreşlerin bugün kazandığı prestijden memnun olduğunu kaydetti. Yıllar önce imkansızlıklar içinde yaptıkları güreş organizasyonunun büyüdüğünü, 15. yılında vatandaşların 4 gün önceden Gökbel’de kamp kurmaya başladığını dile getiren Başkan Yücel, Kırkpınar’ın tarihiyle en büyük etkinlik olduğunu, Gökbel’in ise diğer etkinlikleri geçtiğini ifade etti.

‘ULUSLARARASI ARENADA TANINIYORUZ’

Gökbel’de ata sporunu yaşatırken ciddi bir yayla turizmi hareketinin başladığını, bunun gelişmesi için yeni çalışmalar yapacaklarını kaydeden Başkan Yücel, “İlk yıllarda vatandaş sadece Pazar günleri gelirdi. Sonra Cumartesi konser ve Pazar güreş için geldiler. Günümüzde ise neredeyse bir hafta öncesinden kamp kuruluyor. Burada Yörük geleneği yaşatılıyor, yerli ve yabancı misafirlerimiz bile merak edip Gökbel’e akın ediyor. Gökbel artık sadece Alanya ve Antalya'da bilinmiyor, ulusal ve uluslararası çapta da takip edilen bir etkinlik hüviyetine büründü. Gelecek yıllarda Gökbel’i daha çok kamp ve yayla turizmine açmak için projelerimiz olacak” dedi.

