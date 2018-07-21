Gökbel’de festival günü

YARIN yapılacak güreşlere katılacak pehlivanların antrenmanını izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm Alanya halkını bu hafta sonu Gökbel’de yapılacak yağlı pehlivan güreşlerine davet etti.

‘PEHLİVANLAR GÖKBEL’E HAZIR

Gökbel Güreşlerine katılacak pehlivanlar ve Alanya Belediyespor Güreş Takımı sporcuları son hazırlıklar kapsamında Kestel Sahasında antrenman yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, 2018 yılı Güreş Ağası Kerim Yılmaz ve Spor Müdürü Levent Uğur, antrenmanı izleyerek güreşçilere moral verdi.

ÜMİT BESEN VE MUAZZEZ ERSOY GÖKBEL’DE SAHNE ALACAK

14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden muhteşem konserle başlıyor. Bu akşam saat 21.00’de ilk olarak ünlü sanatçı Ümit Besen sahneye çıkacak. Hemen ardından ise saat 22.30’da sevilen sesiyle Muazzez Ersoy sevenleriyle buluşacak.

ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR GÖKBEL’DE KOL BAĞLAYACAK

Bu yıl Kırkpınar’ın Başpehlivanı Orhan Okulu başta olmak üzere aralarında İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Hasan Tuna, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Faruk Akkoyun, Ekrem Yavuz, Şahali Kurt, Mustafa Kemal Karaboğa gibi birbirinden ünlü başpehlivanlarla birlikte yaklaşık 700 güreşçi Gökbel er meydanında kol bağlayacak. Güreş severler ve katılımcılar kıran kırana bir mücadele izleyecek.

GÖKBEL AĞASI DA ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Kestel Futbol Sahası’nda gerçekleşen antrenmanı takip eden Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz da, “Gökbel güreşlerine hazırlanan pehlivanlarımızın son hazırlıklarını takip ettik. Özellikle Alanya Belediye Güreş takımı tam kadro burada. Bütün vatandaşlarımızı Gökbel’de gerçekleştirilecek yağlı pehlivan güreşlerine davet ediyorum” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Tüm Alanya halkını ve güreş severleri Gökbel’e davet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Renkli bir hafta sonu geçirmek, kültürel varlıklarımıza, ortak değerlerimize ve özellikle ata sporumuz olan yağlı güreşe sahip çıkabilmek adına yine Gökbel’de 14. organizasyonumuzu düzenliyoruz. Bugün de Gökbel er meydanında kol bağlayacak güreşçilerimizin antrenmanını takip ettik. 40’ın üzerinde başpehlivanla birlikte yaklaşık 700 güreşçi Gökbel Yaylası’nda güreş severlerle buluşacak. Bütün vatandaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyor, herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 01:02