Gökbel için geri sayım başladı: Ünlü sanatçılar mest edecek

Alanya Belediyesi, Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazırlanıyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Cengiz Kurtoğlu ve Hüsnü Şenlendirici sahne alacak

Gökbel için geri sayım başladı: Ünlü sanatçılar mest edecek
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Toygar DİM

15'İNCİ Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 20-21 Temmuz tarihlerinde Gökbel Yaylası’nda yapılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heyecanla beklenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde son hazırlıkların yapıldığını söyledi.  Belediye Başkanı Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ilk gününde ücretsiz halk konserinin yapılacağını, ikinci gün ise Gökbel Güreşleri’nin gerçekleştirileceğini belirterek bütün vatandaşları bu unutulmayacak festivale davet etti.
15. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş Festivali’nin ilk gününde ünlü sanatçılar Cengiz Kurtoğlu ve Hüsnü Şenlendirici, sahne performanslarını sergileyecekler. 
KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI 
GÖKBEL’DE KOL BAĞLAYACAK
Her yıl on birlerce kişinin katıldığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne bu yıl da tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin başpehlivanları katılacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların er meydanında kol bağlayacağı Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin, çeşitli gösteri ve etkinliklerle bir şenlik havasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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