Gökbel'de geri sayım

Asiye ELİAÇIK

TÜRKİYE'NİN sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin, bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenleneceğini duyuran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları organizasyona davet etti. Yücel, Gökbel Yaylası’nın zengin etkinliklere sahne olacağını söyledi. Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Başkan Yücel, "Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Bu yıl ki organizasyonumuzun tarihi, Türkiye Güreş Federasyonu’nun takviminde 22 Temmuz olarak açıklandı. 21 Temmuz akşamı her yıl olduğu gibi konser etkinliğimiz, 22 Temmuz’da ise güreşlerimiz devam edecek. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

MUAZZEZ ERSOY VE ÜMİT BESEN'DEN KONSER

Bu yıl Gökbel’de Türk Taverna Müziği’nin unutulmaz parçalarına imza atan Ümit Besen ve Klasik Türk Sanat Müziği’nin öncü isimlerinden ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy sahne alacak. Saat 21.00’de Muazzez Ersoy ile başlayacak konser, saat 22.30’da sahneye çıkacak Ümit Besen’le devam edecek. Her iki sanatçı da Gökbel Güreşleri’ni izlemeye gelen davetli ve vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

ORHAN OKULU GÖKBEL’DE GÜREŞECEK

14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 22 Temmuz Pazar günü 657. Tarihi Kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanı Orhan Okulu başta olmak üzere, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban gibi kırkın üzerinde başpehlivan ile birlikte yaklaşık 700 güreşçi Gökbel er meydanında kol bağlayacak.