'Godot'yu Beklerkeni Beklerken' ADT sahnesinde

ADT, 'Godot'yu Beklerkeni Beklerken' adlı oyunun prömiyerini Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 17 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirecek. Dave Hanson'un yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, İlhan Yazar'ın yönettiği 'Godot'yu Beklerkeni Beklerken'in dekor ve kostümlü son provaları sürüyor.

Kostüm tasarımını Funda Gülmez, ışık tasarımını Halit Akgül, müzik tasarımını da Ali Erel'in hazırladığı eserde, Kerem Yücel reji yardımcılığı, İsmican Ekinci sahne amirliği, Mustafa Sencar, Bülent Kabaağaç dekor, Bekir Sıdık Yüksel aksesuar, Hakan Doğan, Mehmet Irmak ışık kumanda, Tuğba Baykara suflöz görevlerini üstlendi.

Oyunda; Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün, Gökçesu Ulukut rol aldı. Oyunda dış seslendirmeler Alpay Aksum, iç seslendirmeler ise Kerem Yücel tarafından yapılacak.

ESERİN HİKÂYESİ

Oyunda, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in 'Godot'yu Beklerken' oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıkları anlatılıyor. Eser, bekleme durumuna geçmeyi bekleyen yedek oyuncuların hikâyesini konu ediniyor. Hayatları boyunca görünmeye çalışan, ama görünmez olarak kalanların umutları, beklentileri, hayalleri anlatılıyor. Sanata ve özellikle oyunculuğa olan tutku ve sevgilerinin ışığında; duygularını, beklentilerini, özlemlerini, kıskançlıklarını, üzüntülerini ve mutluluklarını paylaşmanın yanı sıra, aktörlerin yaşadıkları zorluklara ve gösterdikleri fedakârlıklara da değiniliyor.

'Godot'yu Beklerkeni Beklerken', 18- 19- 20- 24- 25- 27 Ekim'de de sahnelenecek.