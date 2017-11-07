Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112964
ALTIN
158.697
DOLAR
3.8615
STERLİN
5.0680
EURO
4.4666
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
banner468

Göçük altında kalan işçi su hortumuyla ölümden kurtuldu

Ankara'da kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçük sonucu toprak altından kalan Afgan uyruklu Muhammed Muradi, esnafın kendisine uzattığı su hortumuyla nefes alarak ölümden kurtuldu. Sağ bacağı kırılan Afgan işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı

Göçük altında kalan işçi su hortumuyla ölümden kurtuldu

Ankara'da kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçük sonucu toprak altından kalan Afgan uyruklu Muhammed Muradi, esnafın kendisine uzattığı su hortumuyla nefes alarak ölümden kurtuldu. Sağ bacağı kırılan Afgan işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı

07 Kasım 2017 Salı 14:27
Göçük altında kalan işçi su hortumuyla ölümden kurtuldu
banner404

OLAY, saat 14.00 sıralarından Çankaya ilçesine bağı Ayrancı Mahallesi'ndeki Güleryüz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Paksoy apartmanının kanalizasyonunu yenileyen 3 işçiden 27 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Muradi, yaşanan göçük sonrası toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen Muradi, arkadaşları tarafından kurtarılmak istedi ancak bu sırada bir toprak kayması daha yaşandı. Toprağa tamamen gömülen ve nefes almakta zorlanan Muradi'nin çığlıkları üzerine olay yerine esnaflar koştu. Sokak üzerinde kırtasiyecilik yapan Şeraffettin Uslu, dükkanından getirdiği su hortumunu işçiye uzatarak nefes almasın sağladı. Daha sonra ihbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri öncelikle 5 metrelik çukardaki toprağı dışarı attı. Bu sırada Muradi ile birlikte kanalizasyon işinde çalışan Afgan uyruklu Nazirulalh Alizade'de arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Sağ bacağı kırılan Muradi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Muradi, Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Afgan işçilerin çalışma izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HORTUM OLMASA GİTMİŞTİ"

Afgan işçiyi ölümden kurtaran kırtasiyeci Şerafettin Uslu, "Arkadaşlarla kanala bakıyorduk, birden toprak kaymaya başladı. Arkadaş dışarıdaydı, diğer işçiler aşağı inince toprak daha fazla kaydı. Çekmeye çalıştık ama gırtlağına kadar gömüldü. Ondan sonra ben nefes alsın diye dükkandan hortum getirdim. O sırada itfaiyeyi, ambulansı aradılar. Ama hortum olmasa zaten gitmişti çocuk. Çırpınıyordu, nefes alamıyordu. Sonrasında zaten itfaiye yetişti." dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraGöçükHortum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2002 model Doğan'ı 50 bin liraya sattı
2002 model Doğan'ı 50 bin liraya sattı
Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı
Lise öğretmeninin yürüyerek girdiği garajdan cesedi çıktı
Başbakan Yıldırım'ın ABD'deki kritik görüşmesi ertelendi
Başbakan Yıldırım'ın ABD'deki kritik görüşmesi ertelendi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim