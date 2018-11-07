Göçmentürk’ten kaçırılmayacak kampanya

ALANYA’DA hizmet veren Toyota Plaza Göçmentürk’ün kasım kampanyası, yürürlüğe giren yeni ÖTV ve KDV düzenlemesiyle birlikte kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Özellikle dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Corollalar ve durdurulamaz kimliği ile her türlü yol şartlarının üstesinden başarıyla gelen Hiluxlar çok avantajlı fiyatlar ile kasım ayı kampanyasındaki yerini alıyor. Toyota Plaza Göçmentürk’ün kasım kampanyasında ayrıca “0” faiz avantajı da yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sağlıyor.

COROLLA 1.6 LİFE LANSMAN FİYATINA

Hurda teşviği ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla Toyota Plaza Göçmentürk’ün kasım kampanyasında öne çıkıyor. Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 2017 yılının en çok tercih edilen pick-upı olan Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor. Buna ek olarak Hilux 4x2 Adventure MT modelinin anahtar teslim fiyatında 5 bin 250 TL'lik kampanya katkısı da bulunuyor. Tüm RAV4 Hybrid modellerindeki 15 bin TL’lik indirim de Toyota Plaza Göçmentürk’ün kasım kampanyasını benzersiz kılıyor. Kampanyada; Auris Hybrid 19 bin TL’ye, Auris 8 bin TL’ye, Yaris 4 bin 500 TL’ye, Yaris Hybrid 6 bin 900 TL’ye, C-HR 2 bin 700 TL’ye ve Toyota C-HR Hybrid de 9 bin TL’ye varan indirimlerle yer alıyor.

‘0’ FAİZ AVANTAJI

Toyota Plaza Göçmentürk’ün Kasım ayı kampanyasında, 2018 model Auris, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, C-HR benzinli ve RAV4 Hybrid’lerde 24 bin TL’ye, 12 ay ‘0’ faiz avantajı da yer alıyor. 2018 model Hilux, Corolla Benzinli, Yaris ve Yaris Hybrid’lerde de 34 bin TL’ye 12 ay ‘0’ faiz imkanı bulunuyor. Yüzde 2.69’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Göçmentürk’ün kasım kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere ‘takas’ imkanı da bulunuyor.

