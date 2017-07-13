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Göçmentürk'te eşsiz fırsat

Alanya'da hizmet veren Toyota Plaza Göçmentürk, temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor

Göçmentürk'te eşsiz fırsat

Alanya'da hizmet veren Toyota Plaza Göçmentürk, temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:54
Göçmentürk'te eşsiz fırsat
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KAMPANYADA 9 bin 500 TL’ye varan indirime ilave olarak 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanılabiliyor. Bunun yanında ayrıca Toyota’larını şimdi alanlar istedikleri takdirde ödemelerine 2018 yılında başlayabilecekler.
Öte yandan Toyota Plaza Göçmentürk'ün, Corolla’nın benzinli versiyonlarında sunduğu 9 bin 500 TL’lik indirim Temmuz kampanyasında da sürüyor. Bunun yanı sıra 28 bin TL tutarındaki 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de diğer bir alternatif olarak kampanyada yer alıyor. Kampanyaya özel olarak Toyota Corolla 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
'YENİLENEN YARİS'İ GÖÇMENTÜRK'TEN ALIN'
Yenilenen Yaris ise 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plaza Göçmentürk'te yeni kullanıcılarını bekliyor. 2017 model Hilux’ın 4x2 Adventure düz ve otomatik vites versiyonları da 3 bin TL’lik indirimle Toyota Plaza Göçmentürk'te satışa sunuluyor. Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 TL indirim ile Toyota Plaza Göçmentürk'te dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.
'ESKİ ARABANI GETİR, YENİ TOYOTA'LARI GÖTÜR'
Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Göçmentürk'ün temmuz kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının ilk ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza Göçmentürk'te 'takas' imkanı da bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 13.07.2017 23:57
Anahtar Kelimeler:
Toyota Plaza GöçmentürkTemmuz KampanyasıCorolla
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