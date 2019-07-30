Göçmentürk ailesi genişliyor

ALANYA'DA değişik iş kollarında faaliyet gösteren, Alanya’nın köklü firmalarından Göçmentürk, akaryakıt istasyon ağını genişletiyor. Son olarak 2017’de Oba Mahallesi’ndeki BP’yi bünyesine katan, bölgesel marka olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Göçmentürk, yatırımlarını sürdürüyor. Hizmet verdiği iş kollarında mükemmelliği hedefleyen bir vizyon belirleyen firma, hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. Okurcalar ile Demirtaş arasındaki bölgede 12 akaryakıt istasyonu bulunan Göçmentürk A.Ş., son olarak Doğru Yol Partisi (DSP) Alanya eski İlçe Başkanı Mehmet Kan’ın işletmeciliğini yaptığı Petrol Ofisini bünyesine kattı. Çevreyolu üzeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü yanında bulunan Göçmentürk A.Ş. bünyesindeki Petrol Ofisi, güler yüzlü personeliyle misafirlerini bekliyor.