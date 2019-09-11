Gladbeck’e Alanya çıkarması

ALANYA Belediyesi'nin kardeş şehri Gladbeck’te düzenlenen 100. yıl kutlamaları ve Elma Festivali’ne katılmak üzere Alanya Belediyesi’nden bir heyet, Almanya’ya giderek Alanya'yı temsil etti. Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Meliha Aras Erdoğan, Hacı Mevlüt Zavlak, Nazmi Zavlak ve belediye dış ilişkiler personeli Özge Kıldırgıcı Alanya’yı temsil amacıyla Almanya’nın Gladbeck şehrinde düzenlenen Elma Festivali’ne katıldı.

KÜLTÜR FAALİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Resmi ziyaretin ilk gününde Gladbeck kentinde tarihi müzelerde ve kültürel noktalarında incelemelerde bulunan Alanya heyeti, iki kardeş şehir arasında turizm ve kültürün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda iş birliği sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

YÜCEL'DEN NOEL PAZARI'NA DAVET MEKTUBU

Gün içinde resmi ziyaretlerini gerçekleştiren Alanya heyeti, akşam yemeğinde Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ile bir araya geldi. Gladbeck Belediye Başkanı Roland'a nazik daveti için teşekkür eden Meclis Üyesi Meliha Aras Erdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in davet mektubunu takdim ederek her yıl Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Noel Pazarı'na davet etti. Gladbeck Belediyesi'nin Fransa, Polonya, Avusturya, İngiltere'den gelen kardeş şehir heyetlerinin de katıldığı yemekte konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

ELMA KRALİÇESİ TÜRK

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde 1946 yılından beri her yıl Eylül ayında düzenlenen ‘Geleneksel Elma Güzeli Yarışması’nda bu sene birinciliği 22 yaşındaki Melis Bilici kazandı. Çok sayıda Türk kökenli vatandaşın yaşadığı şehrin geleneksel Elma yarışmasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Melis Bilici, herkese teşekkür etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Elma Kraliçesi’ni Alanya’ya davet eden bir mektubu Melis Bilici’ye takdim edildi.

TACINI GLADBECK BELEDİYE BAŞKANI TAKTI

Melis’e tacını takan Belediye Başkanı Ulrich Roland, yabancı kökenli birinin elma güzeli seçilmesinden mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Roland, Gladbeck ve Alanya’nın kardeş şehir olduğunu da hatırlatarak Türkleri çok sevdiğini söyledi.