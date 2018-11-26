Gladbeck heyeti iade-i ziyarete geldi

3 AĞUSTOS-3 Eylül tarihleri arasında Almanya-Gladbeck ile kardeş şehir olunmasının 25. yıldönümü kutlamaları için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve heyetinin ziyaretine karşılık, Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ve heyeti Alanya’ya iade-i ziyarete geldi. 25 Kasımda Alanya’ya gelen başkan ve heyeti gün içerisinde Alanya turuna çıkartıldı. Gün sonunda Gladbeck heyeti ve Almanya’ya giden Alanya heyeti yemekte buluşarak sohbet etti.

BAŞKAN YÜCEL KEYKUBAT HEYKELİ HEDİYE ETTİ

Zencefil Kafe’de verilen yemek sonrasında siyasi, ekonomik ve kültürel konular ele alındı. Gecenin sonunda Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland Adem Murat Yücel’e şehrin simgesi olan renklerden çizilmiş Glandbeck Belediye Binasını simgeleyen yağlı boya tablosunu hediye etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, Alanya’nın simgesi olan Sultan Alaaddin Keykubat’ı tanıttı ve Alanya için önemine vurgu yaptı. Daha sonra Alaaddin Keykubat’ın at üstündeki bir heykelini hediye etti.

YÜCEL: ‘’ELMA FİDESİ İLE KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK’’

2 Eylül’de Almanya ziyaretine giden Alanya Belediyesi heyeti Gladbeck Elma festivaline katılmış, Şehrin simgesi olan Elma için yapılan festivalde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e elma fidesi hediye edilmişti. Adem Murat Yücel hediye edilen elma fidesini, yeni yapılan Çıplaklı Yaşam Alanı Parkı’na Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ile beraber dikim işlemini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; ‘’ Biz Türkler için kardeşlik kavramı çok önemlidir. Dikimini gerçekleştirdiğimiz bu Elma Fidesi kardeşliğimizin simgesi oldu. Çıplaklı Yaşam Alanı Parkı’nı yıllar sonra ziyaret ettiğimizde elma ağacı gölgesinde elmalarımızı yerken bugünleri hatırlayacağız.’’ dedi.

ULRİCH ROLAND: “BİZLERİ EVİMİZDE HİSSETTİRDİLER’’

Gladbeck heyeti için yola çıkmadan kahvaltı organizasyonu veren Adem Murat Yücel, Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’na giden ekibe parkı gezdirdi. Kahvaltı eden Gladbeck Başkanı ziyaret sürecindeki memnuniyetini belirtmek için konuşma yaptı. Ulrich Roland; “Alanya ve Gladbeck’in kardeşliğinin 25. yılını kutluyoruz. Gladbeck’teki insanlar için Alanya çok özel bir yere sahip. Bizim bulunduğumuz şehirde Alanya’daki gibi deniz ve hava şartları yok. Alanya’daki bu imkanları görmek mutluluk veriyor. 3 gün boyunca buradaki izlenimimde insanların çok mutlu olduğunu ve hepsinin yüzlerinin güldüğünü gördüm. Alanya’daki yaşam tarzı bizim ruhumuza iyi geliyor. Alanya ile olan kardeşliğimiz bizim için çok önemli ve de burada evimizde gibi hissettirdiler.’’ dedi.