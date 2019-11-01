Gladbeck-Alanya arasında köprü oluyorlar

İZMİR'DEN başlayıp, Bergama, Efes, Meryem Anayı gezdikten sonra, Bodrum, Fethiye, Demre, Antalya ve Side üzerinden Alanya’ya gelen grup, Türkiye’yi çok beğendi. Alanya’da şehir turu yapan, kale, kızıl kule ve seyir terasını gezdikten sonra biraz deniz keyfi yapıp 14 günlük turu hafta sonu bitiren dernek üyeleri Alanya’dan bir hayli mutlu ayrıldı. Dernek üyelerine Alanya’da aynı zamanda profesyonel rehber olan işadamı Metin Çekiç de eşlik etti. Gerçekleştirdikleri Türkiye turunun Gladbeck basınında da geniş yer bulduğuna işaret eden Gladbeck-Alanya Dostluk Dernek Başkanı Müzeyyen Dreessen, “ Alman dostlarımız ile her yıl Türkiye turu yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizin doğusundan Alanya’ya doğru giden tura bu yıl Ege’den başladık. Ortak varış noktamız her zaman Alanya oluyor. Dernek olarak iki şehir arasında eskiye dayanan kardeşlik ilişkilerine katkı yapmayı istiyoruz. Gelecek yıl da gerçekleştireceğimiz turu güzel Alanya’da noktalayacağız” dedi.