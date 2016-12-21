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Giriş zorunlu çıkış serbest 

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi`ne ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır.`` dedi

Giriş zorunlu çıkış serbest 

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi`ne ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır.`` dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:33
Giriş zorunlu çıkış serbest 
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TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır. Sistemden çıkılması durumunda da hiçbir hak kaybı yaşanmamaktadır. Bu yönüyle de aslında ihtiyari bir  sistemdir. Yani asla zorunlu bir şey değil." dedi.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2017'de başlayacak  "Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.
Vatandaşların 2003 yılından bu yana her ay kendi istekleriyle belli  miktarda para ödeyerek emekliliğe yönelik tasarruf yaptıklarını dile getiren  Eroğlu, buna 3. basamak, yani ihtiyari bireysel emeklilik sistemi denildiğini söyledi.
Eroğlu, ihtiyari sistemin özelliğinin küçük miktarlarla emeklilik için  birikim yapmak olduğunu belirterek, Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğüne  değindi.
Avrupa'da tasarruf oranının Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde  30'una tekabül ettiğini aktaran Eroğlu, Türkiye'de bu oranın yüzde 13 olduğunu  ifade etti.
'BİREYSEL EMEKLİLİK TAM ANLAMIYLA BİLİNMİYOR'
Türkiye'de tasarruf eğiliminde bir eksiklik olduğunu, bunun da gelir  ve kültürel unsurlarla bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam  etti:
"Emekliliğin amacı tasarruf açığını kapatarak, insanların gelecek  garantisini sağlamaktır. Özellikle devlet, yatırılan tutar üzerinden yüzde 25  katkı sağlamasına rağmen bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor. İnsanlar  daha fazla bilgi almak istiyor ancak nereye gideceklerini bilmiyor. Otomatik  katılımla bu durum ortadan kalkıyor ve çalışanlar sisteme otomatik olarak girmiş  oluyor."
Eroğlu, BES'e otomatik olarak girmenin sosyal güvenlik mevzuatı  çerçevesinde 4A ve 4C olarak adlandırılan memur ve işçileri kapsadığını dile  getirerek, ocak ayından itibaren 45 yaşın altındakilerin otomatik olarak sisteme  gireceğini anımsattı.
Bu durumun, BES'in zorunlu olduğu şeklinde algıya neden olduğunu  anlatan Eroğlu, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir,  ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır.  Sistemden çıkılması durumunda da hiçbir hak kaybı yaşanmamaktadır. Bu yönüyle de  aslında ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir şey değil." diye konuştu.

'EN AZ 10 YIL ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR'
Eroğlu, otomatik katılımın ihtiyari sisteme göre avantajının daha  genişletilmiş devlet katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kişi cayma döneminde çıkmaması halinde devletten ekstra bin lira daha  katkı alacak. Bunu hak etmek için ise 56 yaşına kadar beklemek ve sisteme en az  10 yıl ödeme yapmak gerekiyor. Otomatik katılımda kesintiler ihtiyari sisteme  göre daha azdır. Kişi 10 yıldan sonra dilerse ödediği miktarı toplu şekilde alıp  sistemden çıkabilir. İsterse ölene kadar emeklilik maaşı şeklinde alabilir. Ancak  unutulmaması gereken bir başka şey; emeklilikte ciddi bir maaş alabilmek için  sistemde iken yüksek miktarda ödeme yapmak gerektiğidir."
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Giriş Zorunlu çıkış SerbestTürkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif EroğluBireysel Emeklilik Sistemi
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