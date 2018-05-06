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Girdaba kapılan genç can verdi

Manavgat’ta önceki gün ırmağa düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isterken girdaba kapılarak kaybolan Cihan Toplar'ın (25) cansız bedenine ulaşıldı

Girdaba kapılan genç can verdi

Manavgat’ta önceki gün ırmağa düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isterken girdaba kapılarak kaybolan Cihan Toplar'ın (25) cansız bedenine ulaşıldı

06 Mayıs 2018 Pazar 22:29
Girdaba kapılan genç can verdi
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MANAVGAT Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, önceki gün saat 18.00 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı.
100 METRE İLERİDE BULUNDU
Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada, yaklaşık 100 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Yeni yapılan yaya köprüsü yakınında Yukarı Pazarcı Mahallesi tarafından bulunan Toplar'ın cenazesi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Cihan Toplar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatEzgi ÇiçekCihan Toplar
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