Gezi parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanığın ’Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı

Gezi parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
banner404

CUMHURİYET savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve işlediği iddia olunan suçun katalog suçlardan olması sebebiyle sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 
Bir sonraki celsede tanık beyanlarının alınmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 8-9 Ekim 2019'a erteledi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray, Seri transferinin maliyetini açıkladı
Galatasaray, Seri transferinin maliyetini açıkladı
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472