Geri sayım başladı: Alanya'da sınav heyecanı!

TÜM Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da sabah erken saatlerden itibaren öğrencileri ve velileri YKS heyecanı sardı. Geleceklerini bellirlemeye yardımcı olacak, ve üniversite kapılarını kendilerine açacak bu sınav için emek harcayan öğrenciler bugün ve yarın farklı oturularda yapılacak olan YKS için erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Öğrencilerin yanı sıra velilerde çocuklarına destek vermek için oradaydı. Alanya'da sınav yapılacak önemli merkezlerden olan Kestel'deki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sınav için bekleyen öğrenci ve velilerle dolup taştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 09:46