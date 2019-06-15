Geri sayım başladı: Alanya'da sınav heyecanı!

İki gün sürecek YKS maratonu bugün başladı. Geleceklerini şekillendirmeye yardımcı olacak sınav için ter dökmeye hazırlanan öğrenciler ve onlara destek için yanlarında bulunan veliler okul kapılarında hazır bulundu.

Geri sayım başladı: Alanya'da sınav heyecanı!
banner404

TÜM Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da sabah erken saatlerden itibaren öğrencileri ve velileri YKS heyecanı sardı. Geleceklerini bellirlemeye yardımcı olacak, ve üniversite kapılarını kendilerine açacak bu sınav için emek harcayan öğrenciler bugün ve yarın farklı oturularda yapılacak olan YKS için erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Öğrencilerin yanı sıra velilerde çocuklarına destek vermek için oradaydı. Alanya'da sınav yapılacak önemli merkezlerden olan Kestel'deki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sınav için bekleyen öğrenci ve velilerle dolup taştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 09:46
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da vahşet! Gürcü kadın evinde boğularak...
Antalya'da vahşet! Gürcü kadın evinde boğularak...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472