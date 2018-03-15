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Geri dönüşüm sanata dönüştü

Alanya Parlayüksel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden geliştirdikleri proje ile çiçek bahçesi oluşturdular

Geri dönüşüm sanata dönüştü

Alanya Parlayüksel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden geliştirdikleri proje ile çiçek bahçesi oluşturdular

15 Mart 2018 Perşembe 23:23
Geri dönüşüm sanata dönüştü
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Haber: Alper KUTAY

PROJENİN tanıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, okul müdürü İbrahim Yıldırım, sınıf öğretmeni Hayat Uysal ve öğrenci velileri katıldı. Geri dönüşüm projesi kapsamında Alanya Parlayüksel İlkokulu öğrencileri, pet şişe ve geri dönüşüm malzemelerinden çiçek bahçesi oluşturdular. Okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, okul yönetimi ve öğrencileri geri dönüşüm uygulamalarında gösterdikleri beceri ve duyarlılık için tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Yücel, öğrenci ve velilerle bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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