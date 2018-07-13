Gerçek Alanya 4 yaşında

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Gerçek Alanya Gazetesi'nin 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Alanya medyası, kuruluşlarından aldığı güçle Türkiye'nin en az 50 ilinin medyasını sollamıştır" dedi. Gerçek Alanya Gazetesi'nin de Alanya medyasının mihenk taşı olduğunu vurgulayan Dim "Gerçek Alanya, kaliteli çizgisinden ödün vermeden 3 yayın yılını geride bıraktı. AGC olarak, Gerçek Alanya Ailesi'nin kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun imtiyaz sahibi Bayram Ali Erdal, kurucusu değerli meslektaşımız Fazıl Tunç ile yöneticileri olan başarılı meslektaşlarımız Ahmet Tunç ve İbrahim İpbüker nezdinde tüm Gerçek Alanya çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 12:28